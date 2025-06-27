Голикова объяснила, в чем региональные вузы лучше столичных
Многие региональные вузы опережают московские и петербургские по показателю трудоустройства выпускников по месту жительства. Об этом NEWS.ru заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По её словам, это связано с тем, что вузы в регионах уделяют внимание местным рынкам труда.
В ходе центральной сессии онлайн-марафона «Развитие рынка труда: реализация нацпроекта «Кадры» она также выразила надежду на то, что неким индикатором по качеству подготовки будущих специалистов для работодателей станет рейтинг по трудоустройству выпускников.
Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко заявила «Радиоточке НСН», что первый государственный рейтинг вузов поможет студентам выбрать наиболее востребованные специальности.
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