Голикова объяснила, в чем региональные вузы лучше столичных

По её словам, это связано с тем, что вузы в регионах уделяют внимание местным рынкам труда.

В ходе центральной сессии онлайн-марафона «Развитие рынка труда: реализация нацпроекта «Кадры» она также выразила надежду на то, что неким индикатором по качеству подготовки будущих специалистов для работодателей станет рейтинг по трудоустройству выпускников.

Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко заявила «Радиоточке НСН», что первый государственный рейтинг вузов поможет студентам выбрать наиболее востребованные специальности.

