Росавиация разрешила полеты над Ираком, Ираном и Иорданией

Запрет для российских авиакомпаний на полёты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании отменён. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Росавиация запретила полеты над Ираном, Ираком и Иорданией до 4 июля

В ведомстве указали, что решение об отмене было принято «в рамках постоянного анализа деятельности гражданской авиации на Ближнем Востоке».

«Росавиация продолжает мониторинг за работой воздушного транспорта в регионе», - говорится в сообщении.

Ранее Росавиация разрешила российским авиаперевозчикам летать в Катар, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Юрий Смитюк
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