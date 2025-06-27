Росавиация разрешила полеты над Ираком, Ираном и Иорданией
27 июня 202513:28
Запрет для российских авиакомпаний на полёты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании отменён. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
В ведомстве указали, что решение об отмене было принято «в рамках постоянного анализа деятельности гражданской авиации на Ближнем Востоке».
«Росавиация продолжает мониторинг за работой воздушного транспорта в регионе», - говорится в сообщении.
Ранее Росавиация разрешила российским авиаперевозчикам летать в Катар, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru