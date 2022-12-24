На Украине собираются ужесточить наказание за дезертирство

При этом украинцы выступили против закинициативы, за сутки собрав 30 тыс. голосов на сайте президента, в то время как для рассмотрения документа необходимо 25 тысяч голосов. Авторы петиции уверены, что после принятия закона «командование получит беспрецедентные рычаги шантажа и наказания военных практически за любую критику».

Несмотря на это, в Раде поддержали законопроект и направили его на подпись президенту страны.

Российские эксперты считают, что ужесточение наказаний говорит о серьезных проблемах украинской армии.

«Видимо, военные не горят желанием участвовать в боевых действиях. И таким образом командование пытается их стимулировать. Но не думаю, что ситуация улучшится, наоборот, морально-психологическое стояние бойцов ВСУ может деградировать еще больше», - заявил «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

По мнению политолога Андрея Суздальцева, у ВСУ серьезный дефицит человеческих ресурсов.

«Запад поставляет много оружия и ждет от ВСУ успехов. Украинской армии надо постоянно наступать, чтобы потоки помощи не иссякали. Но пока ситуация в зоне боевых действий складывается не в пользу ВСУ», - считает эксперт.

По его мнению, продвижение России «чревато для Киева проблемами как на поле боя, так и в отношениях с западными спонсорами».

Ранее российские военные штурмом взяли опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на марьинском направлении, сообщил военный корреспондент Владлен Татарский. По словам военнопленных, командование направило их в зону боевых действий, чтобы они «доказали свою преданность Киеву».

