На Украине собираются ужесточить наказание за дезертирство
Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за усиление ответственности за ряд нарушений воинской дисциплины. Например, невыполнение приказа командования предусматривает от трех до семи лет лишения свободы, за самовольное оставление места службы или поля боя накажут лишением свободы от пяти до 10 лет, за дезертирство — от пяти до 12 лет. При этом осужденные за эти преступления не смогут рассчитывать на досрочное освобождение.
При этом украинцы выступили против закинициативы, за сутки собрав 30 тыс. голосов на сайте президента, в то время как для рассмотрения документа необходимо 25 тысяч голосов. Авторы петиции уверены, что после принятия закона «командование получит беспрецедентные рычаги шантажа и наказания военных практически за любую критику».
Несмотря на это, в Раде поддержали законопроект и направили его на подпись президенту страны.
Российские эксперты считают, что ужесточение наказаний говорит о серьезных проблемах украинской армии.
«Видимо, военные не горят желанием участвовать в боевых действиях. И таким образом командование пытается их стимулировать. Но не думаю, что ситуация улучшится, наоборот, морально-психологическое стояние бойцов ВСУ может деградировать еще больше», - заявил «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.
По мнению политолога Андрея Суздальцева, у ВСУ серьезный дефицит человеческих ресурсов.
«Запад поставляет много оружия и ждет от ВСУ успехов. Украинской армии надо постоянно наступать, чтобы потоки помощи не иссякали. Но пока ситуация в зоне боевых действий складывается не в пользу ВСУ», - считает эксперт.
По его мнению, продвижение России «чревато для Киева проблемами как на поле боя, так и в отношениях с западными спонсорами».
Ранее российские военные штурмом взяли опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на марьинском направлении, сообщил военный корреспондент Владлен Татарский. По словам военнопленных, командование направило их в зону боевых действий, чтобы они «доказали свою преданность Киеву».
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