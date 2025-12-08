Выбирают КамАЗ и Volvo: Как китайские грузовики потеряли долю российского рынка
Многие перевозчики предпочтут китайскому грузовику машину европейского бренда, купленную по параллельному импорту, сказал НСН Владимир Матягин.
Перевозчики чаще выбирают грузовики российских и европейских брендов, поскольку с китайскими машинами множество проблем, кроме того они уступают в качестве и стоят дорого. Об этом в беседе с НСН рассказал президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин.
Доля новых китайских тяжелых грузовых автомобилей свыше 16 тонн на российском рынке за январь-ноябрь 2025 года снизилась с 70% до 53% год к году, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат». При этом доля российских производителей выросла c 20% до 36%. На белорусские грузовики пришлось 7% продаж против 5% в 2024 году. Матягин отметил, что китайские бренды лишились доли рынка по ряду причин.
«Модели набирали в прошлые годы, но я еще в 2023 году говорил, что это разовый всплеск. Аналогичный заход китайских брендов на рынке наблюдался в двухтысячных и в 2010-х годах. Сначала был всплеск интереса. Потом столкнулись с тем, что сервиса нет, машины ржавеют, ломаются, и от них начали отказались. Новый заход китайских брендов на рынок случился, поскольку ушли европейские. Однако потом от машин начали них отказываться. Они дорогие – цена и качество серьезно отличается даже от европейских брендов. Многие перевозчики говорили, что силовые агрегаты летят. Потому лучше в два раза дороже купить "европейца" через параллельный импорт, чем ждать 3-4 месяца, когда придет запчасть на китайскую модель. Эти факторы повлияли на падение рынка. Плюс, ценообразования на рынке перевозок нет. Кредитные ставки дорогие, машины дорогие, люди пока не стремятся вкладываться. Нужно пережить этот этап», - заявил он.
По словам собеседника НСН, лидерские позиции на рынке удерживают сегодня отечественные производители.
«Лидерство держат наши грузовики, например, "КамАЗ". На втором месте европейцы – Scania, Volvo и так далее. Все стало дороже, но с параллельным импортом завозят. На китайские бренды приходится небольшой рынок. В целом рынок сложный, падение с прошлого года очень серьезное. К июню 2025 года оно более-менее остановилось, начало чуть восстанавливаться ценообразование. Это также связано с тем, что в этом году большое количество новых лизинговых автомобилей забрали. В прошлом году тоже большое количество забрали, из-за этого такая ситуация», - уточнил Матягин.
Ранее генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что на российском авторынке уменьшилась доля китайских автомобилей, а им на смену приходят бренды, которые были выпущены в России и Белоруссии. При этом генеральный директор ГК АВТОДОМ Андрей Ольховский в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что китайские производители будут вынуждены поднять цены на ряд моделей, но полностью не уйдут из России.
