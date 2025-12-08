Доля новых китайских тяжелых грузовых автомобилей свыше 16 тонн на российском рынке за январь-ноябрь 2025 года снизилась с 70% до 53% год к году, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат». При этом доля российских производителей выросла c 20% до 36%. На белорусские грузовики пришлось 7% продаж против 5% в 2024 году. Матягин отметил, что китайские бренды лишились доли рынка по ряду причин.

«Модели набирали в прошлые годы, но я еще в 2023 году говорил, что это разовый всплеск. Аналогичный заход китайских брендов на рынке наблюдался в двухтысячных и в 2010-х годах. Сначала был всплеск интереса. Потом столкнулись с тем, что сервиса нет, машины ржавеют, ломаются, и от них начали отказались. Новый заход китайских брендов на рынок случился, поскольку ушли европейские. Однако потом от машин начали них отказываться. Они дорогие – цена и качество серьезно отличается даже от европейских брендов. Многие перевозчики говорили, что силовые агрегаты летят. Потому лучше в два раза дороже купить "европейца" через параллельный импорт, чем ждать 3-4 месяца, когда придет запчасть на китайскую модель. Эти факторы повлияли на падение рынка. Плюс, ценообразования на рынке перевозок нет. Кредитные ставки дорогие, машины дорогие, люди пока не стремятся вкладываться. Нужно пережить этот этап», - заявил он.