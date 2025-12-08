Суд в Петербурге оштрафовал мужчину, захватившего эфир радиостанции

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал Нурлана Акинжанова, захватившего эфир местной радиостанции «Шок». Об этом сообщиле объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

В России запретят показ дискредитирующих традиционные ценности фильмов

Уточняется, что инцидент произошёл вечером 30 ноября. Как рассказали сотрудники «Шока», Акинжанов ворвался в студию во время прямого эфира и занял место у микрофона. Он объявил, что это захват радиостанции, после чего стал публично озвучивать информацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ.

По решению суда, Акинжанову был назначен штраф в размере 30 000 рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге студентку музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова Диану Логинову (Наоко) оштрафовали по административному делу о дискредитации армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Алексей Смышляев
ТЕГИ:ШтрафСудСанкт-ПетербургРадиостанция

Горячие новости

Все новости

партнеры