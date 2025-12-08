Минобороны: Над Россией сбили семь украинских БПЛА
8 декабря 202512:55
Российские дежурные средства ПВО нейтрализовали семь дронов ВСУ над двумя регионами и акваторией Черного моря. Об этом рассказали в Минобороны.
«В период с 9.00 мск до 12.00 мск... уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указывает ведомство.
Так, пять дронов сбили в Ростовской области, по одному БПЛА – в Волгоградской и над Черным морем.
В ночь на 8 декабря над территорией России ликвидировали 67 беспилотников ВСУ.
