Минобороны: Над Россией сбили семь украинских БПЛА

Российские дежурные средства ПВО нейтрализовали семь дронов ВСУ над двумя регионами и акваторией Черного моря. Об этом рассказали в Минобороны.

«В период с 9.00 мск до 12.00 мск... уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указывает ведомство.

Так, пять дронов сбили в Ростовской области, по одному БПЛА – в Волгоградской и над Черным морем.

В ночь на 8 декабря над территорией России ликвидировали 67 беспилотников ВСУ.

