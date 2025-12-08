Песков: России важно понимать итоги работы делегаций США и Украины

России важно понимать итоги работы делегаций США и Украины после российско-американской встрече в Кремле. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер уже работали на основе достигнутых в Москве результатов с украинскими переговорщиками.

«Нам важно понять, какие итоги этой работы», — заключил представитель Кремля.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что тон переговоров Стива Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина можно назвать дружеским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
