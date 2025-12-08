Маск призвал распустить ЕС и «вернуть власть народу»

Американский бизнесмен Илон Маск призвал распустить Евросоюз. Об этом он написал в соцсети X.

«Зарвавшейся» Европе пригрозили ядерным ударом в ответ на хамство

«Распустите ЕС и верните власть народу», - указал миллиардер.

Ранее Маск заявлял, что Европа «как лунатик» идет к забвению. Кроме того, бизнесмен призывал ликвидировать ЕС, ссылаясь на необходимость возврата суверенитета национальным правительствам.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ЕвросоюзИлон Маск

Горячие новости

Все новости

партнеры