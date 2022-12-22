СМИ: Российские бойцы взяли позиции солдат ВСУ и захватили троих пленных
Российские военные из группировки «Отважные» захватили позиции украинских военнослужащих и взяли в плен трех солдат ВСУ. Об этом сообщает портал «Русская весна».
При этом нескольких военных ВСУ ликвидировали при попытке оказать сопротивление.
Двое пленных были ранены, у одного из них зафиксировали ранения ноги и руки. Пострадавшим оказали первую помощь и эвакуировали в госпиталь, пишет РИА ФАН. Медики смогли стабилизировать состояние пленных солдат.
«Еще один ВСУшник был взят в чем мать родила, наши бойцы проявили великодушие и дали ему комплект российской формы», — пишет «Русская весна».
Накануне в Минобороны РФ сообщили о взятии в плен шести украинских солдат на Краснолиманском направлении, напоминает телеканал «360».
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