СМИ: Российские бойцы взяли позиции солдат ВСУ и захватили троих пленных

При этом нескольких военных ВСУ ликвидировали при попытке оказать сопротивление.

Двое пленных были ранены, у одного из них зафиксировали ранения ноги и руки. Пострадавшим оказали первую помощь и эвакуировали в госпиталь, пишет РИА ФАН. Медики смогли стабилизировать состояние пленных солдат.

«Еще один ВСУшник был взят в чем мать родила, наши бойцы проявили великодушие и дали ему комплект российской формы», — пишет «Русская весна».

Накануне в Минобороны РФ сообщили о взятии в плен шести украинских солдат на Краснолиманском направлении, напоминает телеканал «360».

