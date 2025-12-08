Geely, Lixiang или Zeekr: Какие «китайцы» не смогут удержаться в России
Ян Хайцеэр заявил НСН, что остаться в России без локализации производства смогут только самобытные китайские автомобили, у которых нет аналогов.
Повышение утильсбора станет шлагбаумом для импортируемых авто, а локализовать выпуск в России смогут не все китайские бренды, заявил НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
Компании Geely и GAC могут покинуть российский рынок, если не локализуют выпуск автомобилей. Об этом в ходе пресс-конференции компании по результатам года сообщила генеральный директор дилерской сети «Рольф» Светлана Виноградова. Хайцеэр объяснил, с чем это связано.
«Некоторые бренды могут покинуть наш рынок, потому что размер утилизационного сбора до 2030 года будет расти, а это шлагбаум для проникновения импортируемых авто. Но если аналогичных машин на рынке не будет представлено, покупатель съест это подорожание и купит эту машину. Ключевые компании, которые сегодня работают на российском рынке, рассматривают вопрос локализации в том или ином варианте. Но локализовать все модели чрезвычайно сложно и не очень рентабельно для иностранных компаний. Рынок у нас небольшой относительно рынков азиатских стран. Поэтому такого разнообразия, как было ранее, получить будет сложно», - предупредил он.
По его словам, бренды, у которых нет аналогов, смогут остаться в России и без локализации производства.
«У Geely, например, есть производство в Белоруссии, там есть два варианта моделей, которые весьма успешно продаются. Я уверен на 99%, что все слабые бренды в том или ином варианте покинут рынок, останутся только самобытные, яркие автомобили. Например, Lixiang и Zeekr будут поставляться, вряд ли у нас их будут производить, а аналогичных конкурентов здесь нет, это все-таки не модели массового спроса», - добавил собеседник НСН.
Эксперты считают, что электромобиль Xiaomi уйдет с российского рынка одним из первых на фоне падения показателей «зеленых» марок, заявила в эфире НСН директор агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи.
