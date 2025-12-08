Эксперт оценила, насколько сами жители Индии будут стремиться приехать в Россию на работу.

«С одной стороны могут захотеть, но с другой – не очень. В Индии чудовищная безработица, поэтому желающие найдутся. Однако, как они быстро приедут, также быстро и будут уезжать. Причем, это касается как специалистов, так и низкоквалифицированных кадров. Надолго они здесь не задержатся из-за тяжелого для них климата, непривычной еды, неизвестной культуры. Не думаю, что этот проект имеет долгосрочные перспективы. Что касается квалификации, то у индийцев она не отличается ничем в лучшую сторону по сравнению с привлеченными работниками из Средней Азии», - отметила Евгения Ванина.

Как заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, согласно планам, массовый приезд работников из Индии не произойдет за один год. По его словам, потребуется определенное время для принятия решений по сбору информации, кто и в какие сроки, к каким работодателям будет направлен.