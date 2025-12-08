В РАН усомнились в приезде миллионов мигрантов из Индии
Приезжие работники из Индии не задержатся в РФ из-за тяжелых для них погодных условий, непривычной еды и неизвестной культуры, заявила НСН индолог Евгения Ванина.
Идея привлечения специалистов из Индии для работы в России имеет мало перспектив для практической реализации. Об этом НСН заявила главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина.
Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Россия сможет принять неограниченное число специалистов из Индии в рамках соглашения о мобильности рабочей силы. Документ был подписан в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели. По словам Мантурова, только для обрабатывающих отраслей промышленности нужно минимум 800 тысяч человек к уже существующим работникам, для торговли – еще до 1,5 млн человек. Еще есть сфера услуг, строительство.
Эксперт оценила, насколько сами жители Индии будут стремиться приехать в Россию на работу.
«С одной стороны могут захотеть, но с другой – не очень. В Индии чудовищная безработица, поэтому желающие найдутся. Однако, как они быстро приедут, также быстро и будут уезжать. Причем, это касается как специалистов, так и низкоквалифицированных кадров. Надолго они здесь не задержатся из-за тяжелого для них климата, непривычной еды, неизвестной культуры. Не думаю, что этот проект имеет долгосрочные перспективы. Что касается квалификации, то у индийцев она не отличается ничем в лучшую сторону по сравнению с привлеченными работниками из Средней Азии», - отметила Евгения Ванина.
Как заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, согласно планам, массовый приезд работников из Индии не произойдет за один год. По его словам, потребуется определенное время для принятия решений по сбору информации, кто и в какие сроки, к каким работодателям будет направлен.
Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил НСН, что трудовые мигранты из Индии точно не вытеснят с рынка приезжих из стран СНГ, так как они хуже осведомлены о менталитете России, почти не знают язык и обходятся дороже.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент Индийского культурно-национального центра «Сита» Сэмми Котвани анонсировал ранее строительство «небольшого» индуистского храма в Москве в 2026 году. СМИ уже связали это с массовым завозом мигрантов из Индии.
