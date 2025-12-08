Умер народный артист России Владимир Сулимов
Актер и педагог, народный артист РФ Владимир Сулимов умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил Театр имени Моссовета.
В учреждении назвали смерть Сулимова невосполнимой потерей. Как отметили в театре, актер присоединился к его коллективу в 1960 году.
«В труппу его принимал Юрий Александрович Завадский. Владимир Сергеевич... неизменно являл собой образец благородства в профессии, верности традициям и артистического достоинства», - рассказали в театре.
Сулимов создал на сцене театра более 70 образов. Также артист преподавал в Театральном училище имени Щепкина.
Ранее в возрасте 45 лет умер актер из сериала «Реальные пацаны» и ведущий Дмитрий Красильников, напоминает РЕН ТВ.
