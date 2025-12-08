При отмене скидок цены на маркетплейсах не повысятся, если уменьшить комиссии для продавцов, которые включены в стоимость товара и за счет которых как раз и предлагаются скидки, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

Крупная розница поддержала банкиров в их борьбе с программами лояльности на маркетплейсах. На стороне Германа Грефа выступили «Детский мир», «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Лемана ПРО», Hoff, IRG (reStore, Samsung, Street Beat, «Мир кубиков»), пишет «Коммерсант». Банки требуют запретить маркетплейсам субсидировать промоакции для покупателей и иметь собственные финансовые системы. Кременсков объяснил серьезную обеспокоенность рынка.