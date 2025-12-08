Торговое рабство: Как сдержать цены на маркетплейсах при отмене скидок
Маркетплейсы близки к созданию монопольной экосистемы, что можно будет сравнить с торговым рабством, заявил НСН Алексей Кременсков.
При отмене скидок цены на маркетплейсах не повысятся, если уменьшить комиссии для продавцов, которые включены в стоимость товара и за счет которых как раз и предлагаются скидки, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Крупная розница поддержала банкиров в их борьбе с программами лояльности на маркетплейсах. На стороне Германа Грефа выступили «Детский мир», «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Лемана ПРО», Hoff, IRG (reStore, Samsung, Street Beat, «Мир кубиков»), пишет «Коммерсант». Банки требуют запретить маркетплейсам субсидировать промоакции для покупателей и иметь собственные финансовые системы. Кременсков объяснил серьезную обеспокоенность рынка.
«Маркетплейсы делают скидки за счет акций для постоянных покупателей, которые компенсируются маркетплейсом, но из доходов продавцов. Получается такая сложная цепочка. Маркетплейсы устанавливают продавцам высокие комиссии, за счет которых могут потом делать скидки. Есть большая вероятность, что произойдет как с «Яндекс Такси» - у нас будет один маркетплейс и один банк для оплаты этого всего. Есть риск того, что мы станем крепостными рабочими маркетплейсов, потому что будем полностью зависеть от их экосистемы. Это можно сравнить с торговым рабством», - пояснил он.
По его словам, потребители должны видеть реальную стоимость товара, а не большую скидку после завышения цены.
«Если ситуацию разрешить, цены вряд ли сильно изменятся. Продавцы закладывают все издержки. Если для продавцов этих издержек станет меньше, конечная стоимость товара для потребителей станет реальной, а не завышенной со скидкой. Сейчас можно увидеть товары, которые на 50% дороже, чем есть на самом деле, при этом есть скидка. Это как какая-то «армянская» скидка на рынке, когда товар стоит пять тысяч, а тебе «как другу» продают за три. Есть случаи, когда товар и правда стоит дешево, но не все продавцы имеют возможность контролировать все акции и так далее. Очень часто товар продавался в итоге дешевле, чем в закупке стоит. Находились люди, которые закупали этот товар за копейки, а теряли в итоге продавцы. Если отменить скидки по картам маркетплейсов, найдутся другие маркетинговые ходы», - подытожил собеседник НСН.
Ранее депутат Сергей Миронов предупредил главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину, что отмена скидок на маркетплейсах может сказаться на уровне жизни россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
