Военкор Татарский заявил о сдаче в плен группы ВСУ на марьинском направлении

Российские военные штурмом взяли опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на марьинском направлении, сообщил военный корреспондент Владлен Татарский.

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«Наши войска на Марьинском направлении взяли штурмом опорный пункт противника. При этом в плен сдалась группа вэсэушников, которые оказались мобилизованными из Херсона», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам военнопленных, мужчин в экстренном порядке начали после того, как ВСУ вошли в Херсон. Командование направило их в зону боевых действий, чтобы они «доказали свою преданность Киеву».

Ранее пленный украинский военнослужащий Вячеслав Андреев рассказал, как боевики батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) расстреливали мирных жителей из танка во время боев за Мариуполь. Об этом сообщает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияВоеннослужащиеУкраинаВСУ
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