Военкор Татарский заявил о сдаче в плен группы ВСУ на марьинском направлении
Российские военные штурмом взяли опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на марьинском направлении, сообщил военный корреспондент Владлен Татарский.
«Наши войска на Марьинском направлении взяли штурмом опорный пункт противника. При этом в плен сдалась группа вэсэушников, которые оказались мобилизованными из Херсона», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам военнопленных, мужчин в экстренном порядке начали после того, как ВСУ вошли в Херсон. Командование направило их в зону боевых действий, чтобы они «доказали свою преданность Киеву».
Ранее пленный украинский военнослужащий Вячеслав Андреев рассказал, как боевики батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) расстреливали мирных жителей из танка во время боев за Мариуполь. Об этом сообщает ТАСС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 986 / сут.
Умерли
393 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+8 004 / сут.
- Минобороны РФ: Уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников на Донбассе
- Умер Александр Пономаренко из дуэта близнецов-пародистов
- Военкор Татарский заявил о сдаче в плен группы ВСУ на марьинском направлении
- Прощай, оружие? США критикуют за военную помощь Киеву и поставки оружия на Украину
- Виктор Орбан считает, что мир на Украине зависит от США
- На Украине уничтожили двух грузинских наемников
- На Западе рассказали о причинах поездки Зеленского в Вашингтон
- В Чечне анонсировали прямую линию Кадырова в конце декабря
- Что известно о пожаре в доме престарелых Кемерове
- В Курской области ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru