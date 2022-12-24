Военкор Татарский заявил о сдаче в плен группы ВСУ на марьинском направлении

«Наши войска на Марьинском направлении взяли штурмом опорный пункт противника. При этом в плен сдалась группа вэсэушников, которые оказались мобилизованными из Херсона», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам военнопленных, мужчин в экстренном порядке начали после того, как ВСУ вошли в Херсон. Командование направило их в зону боевых действий, чтобы они «доказали свою преданность Киеву».

Ранее пленный украинский военнослужащий Вячеслав Андреев рассказал, как боевики батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) расстреливали мирных жителей из танка во время боев за Мариуполь. Об этом сообщает ТАСС.

