На Украине раскрыли схему незаконного вывоза уклонистов из страны через Молдавию

«Оперативники Подольского пограничного отряда на окраине села Новопетровка, что в Одесской области, задержали молодого человека и трех мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь границу Украины с Молдовой», — сказано в сообщении.

Сообщается, что правоохранители задержали автомобиль с двумя жителями из Одессы и еще двумя из Днепра и Скадовска.

Украинцы сообщили, что планировали совершить «безопасное путешествие» в Молдавию за $6000 с помощью организатора, с которым связались через объявления в интернете.

Нарушителей задержали и отправили в полицию.

Ранее Telegram-канал издания «Страна.ua» со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр сообщил, что на Украине возможна новая волна мобилизации для того, чтобы восполнить потери и произвести ротацию.

