На Украине раскрыли схему незаконного вывоза уклонистов из страны через Молдавию
МВД Украины раскрыло в Одесской области схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу с Молдавией за $6000 с человека. Ведомство об этом сообщило в Telegram-канале.
«Оперативники Подольского пограничного отряда на окраине села Новопетровка, что в Одесской области, задержали молодого человека и трех мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь границу Украины с Молдовой», — сказано в сообщении.
Сообщается, что правоохранители задержали автомобиль с двумя жителями из Одессы и еще двумя из Днепра и Скадовска.
Украинцы сообщили, что планировали совершить «безопасное путешествие» в Молдавию за $6000 с помощью организатора, с которым связались через объявления в интернете.
Нарушителей задержали и отправили в полицию.
Ранее Telegram-канал издания «Страна.ua» со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр сообщил, что на Украине возможна новая волна мобилизации для того, чтобы восполнить потери и произвести ротацию.
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