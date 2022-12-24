На Украине раскрыли схему незаконного вывоза уклонистов из страны через Молдавию

МВД Украины раскрыло в Одесской области схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу с Молдавией за $6000 с человека. Ведомство об этом сообщило в Telegram-канале.

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«Оперативники Подольского пограничного отряда на окраине села Новопетровка, что в Одесской области, задержали молодого человека и трех мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь границу Украины с Молдовой», — сказано в сообщении.

Сообщается, что правоохранители задержали автомобиль с двумя жителями из Одессы и еще двумя из Днепра и Скадовска.

Украинцы сообщили, что планировали совершить «безопасное путешествие» в Молдавию за $6000 с помощью организатора, с которым связались через объявления в интернете.

Нарушителей задержали и отправили в полицию.

Ранее Telegram-канал издания «Страна.ua» со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр сообщил, что на Украине возможна новая волна мобилизации для того, чтобы восполнить потери и произвести ротацию.

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:МолдавияГраницаУкраина
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