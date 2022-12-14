Замминистра обороны Украины сочла возможной новую волну мобилизации

На Украине возможна новая волна мобилизации для того, чтобы восполнить потери и произвести ротацию. Об этом сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua» со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр.

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По словам чиновницы, необходимо восстанавливать военнослужащих ВСУ, получивших ранения в ходе российско-украинского конфликта. Маляр отметила, что точный прогноз дать сложно, так как мобилизация зависит от потребностей войны. Также она добавила, что те военные, которые сейчас находятся в строю, нуждаются в замене.

Ранее сообщалось, что Украина по распоряжению офиса президента страны Владимира Зеленского мобилизует население русскоязычных областей страны, почти не затрагивая регионы запада Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинобороныМобилизацияУкраина
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