Замминистра обороны Украины сочла возможной новую волну мобилизации

По словам чиновницы, необходимо восстанавливать военнослужащих ВСУ, получивших ранения в ходе российско-украинского конфликта. Маляр отметила, что точный прогноз дать сложно, так как мобилизация зависит от потребностей войны. Также она добавила, что те военные, которые сейчас находятся в строю, нуждаются в замене.

Ранее сообщалось, что Украина по распоряжению офиса президента страны Владимира Зеленского мобилизует население русскоязычных областей страны, почти не затрагивая регионы запада Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

