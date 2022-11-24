СМИ: ВСУ мобилизуют граждан только в русскоязычных областях Украины
Украина по распоряжению офиса президента страны Владимира Зеленского мобилизует население русскоязычных областей страны, почти не затрагивая регионы запада. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя силовых структур РФ в Херсонской области.
«По сведениям от наших источников в ВСУ, всеобщая и поголовная мобилизация ведется только в русскоязычных областях Украины – в Николаевской, Днепропетровской, Черкасской», – отметил собеседник агентства.
По словам источника, такая же ситуация сложилась в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Представитель силовых структур отметил, что на Западной Украине «почти никого не трогают» по распоряжению властей. Так, в Ивано-Франковске и Львове мобилизовали 40 и 30 человек соответственно, указывает Газета.ру.
Источник отметил, что таким образом уничтожается «потенциально опасное» русскоязычное население южных частей Украины, пишет Ura.ru. В дальнейшем на юг страны якобы планируется переселить жителей Западной Украины.
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