«По сведениям от наших источников в ВСУ, всеобщая и поголовная мобилизация ведется только в русскоязычных областях Украины – в Николаевской, Днепропетровской, Черкасской», – отметил собеседник агентства.

По словам источника, такая же ситуация сложилась в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Представитель силовых структур отметил, что на Западной Украине «почти никого не трогают» по распоряжению властей. Так, в Ивано-Франковске и Львове мобилизовали 40 и 30 человек соответственно, указывает Газета.ру.

Источник отметил, что таким образом уничтожается «потенциально опасное» русскоязычное население южных частей Украины, пишет Ura.ru. В дальнейшем на юг страны якобы планируется переселить жителей Западной Украины.

