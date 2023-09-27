На Украине прокомментировали поездку Зеленского в США

На Украине надеются, что в ближайшее время будут результаты поездки делегации в США, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра обороны Рустема Умерова.

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Он назвал визит успешным. Так глава военного ведомства ответил на вопрос о том, получит ли Киев дальнобойные ракеты ATACMS американского производства. По его словам, приоритетом для украинских властей является локализация большинства производств вооружений в стране.

Ранее Пентагон объявил о совместном производстве оружия с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@RadaTVchannel / скриншот
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