На Украине прокомментировали поездку Зеленского в США
27 сентября 202300:01
На Украине надеются, что в ближайшее время будут результаты поездки делегации в США, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра обороны Рустема Умерова.
Он назвал визит успешным. Так глава военного ведомства ответил на вопрос о том, получит ли Киев дальнобойные ракеты ATACMS американского производства. По его словам, приоритетом для украинских властей является локализация большинства производств вооружений в стране.
Ранее Пентагон объявил о совместном производстве оружия с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru