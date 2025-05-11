СМИ: США одобрили передачу Украине 100 немецких ракет для Patriot

Американские власти одобрили передачу Украине дальнобойных ракет и зенитных ракетных комплексов Patriot из ФРГ, сообщает The New York Times.

Комплекс ПВО Patriot развернут у границы с Украиной

По данным газеты, речь идет о 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет ПВО Patriot. Отмечается, что критически важное оружие производится в США и ​​не может быть экспортировано без одобрения Вашингтона, даже если им владеет другая страна.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не может предоставить Украине новые зенитные ракетные комплексы Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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