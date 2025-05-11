СМИ: США одобрили передачу Украине 100 немецких ракет для Patriot

По данным газеты, речь идет о 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет ПВО Patriot. Отмечается, что критически важное оружие производится в США и ​​не может быть экспортировано без одобрения Вашингтона, даже если им владеет другая страна.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не может предоставить Украине новые зенитные ракетные комплексы Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

