Завершилось объявленное Путиным перемирие в честь 80-летней годовщины Победы
11 мая 202504:32
Объявленное российским президентом Владимиром Путиным перемирие в честь 80-летней годовщины Победы на период с 00:00 мск 8 мая до 00:00 мск 11 мая, подошло к концу.
По данным Минобороны РФ на 10 мая, противник не прекратил боевые действия. Было зафиксировано более 9,3 тыс. нарушений.
При этом ВСУ предприняли четыре попытки прорыва через государственную границу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru