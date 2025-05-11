Завершилось объявленное Путиным перемирие в честь 80-летней годовщины Победы

Объявленное российским президентом Владимиром Путиным перемирие в честь 80-летней годовщины Победы на период с 00:00 мск 8 мая до 00:00 мск 11 мая, подошло к концу.

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По данным Минобороны РФ на 10 мая, противник не прекратил боевые действия. Было зафиксировано более 9,3 тыс. нарушений.

При этом ВСУ предприняли четыре попытки прорыва через государственную границу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
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