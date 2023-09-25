Экс-агент ЦРУ: Москва уничтожит установки Atacms дронами

По его словам, радиус действия комплексов составляет 305 километров, что позволяет ракетам ударить вглубь России, если они подойдут близко к линии боевого соприкосновения. Однако как указал эксперт, чем ближе они будут подбираться, тем легче их станет уничтожить.

Страны Запада надеялись, что Киев сможет нанести поражение России, однако этого не произошло. Теперь Вашингтон всеми силами старается укрепить Украину на поле боя.

Ранее президент США Джо Байден объявил украинскому коллеге Джо Байдену о передаче небольшой партии ракет ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

