СМИ: ЕС грозит санкциями против «СП-2» при отказе России от перемирия
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждала с канцлером Германии Фридрихом Мерцем возможность блокировки газопровода «Северный поток — 2» в качестве меры давления на Москву, если Кремль откажется от 30-дневного перемирия, сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, введение ограничительных мер в отношении газопровода будет осуществлено отдельно от недавно предложенного пакета антироссийских санкций.
Ранее стало известно, что в США обсуждают вопрос снятия санкций с газопровода «Северный поток-2» и других активов России в Европе в рамках переговоров ситуации вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru