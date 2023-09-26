Пентагон объявил о совместном производстве оружия с Украиной
26 сентября 202322:14
Соединенные Штаты наладят совместное производство оружия с Украиной на ее территории, заявил заместитель главы Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант.
«Мы наладим совместное производство с украинцами. В их стране», - сказал представитель военного ведомства.
Он не уточнил, какое оружие планируется производить на Украине, сообщает газета «Известия».
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен на прошлой неделе анонсировал новый пакет военной помощи Киеву на $128 миллионов, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru