На Украине подтвердили поражение 175 объектов инфраструктуры за сутки

Накануне украинское издание «Страна» сообщало о повреждении объекта инфраструктуры в Хмельницкой области на западе и предприятия в Николаевской области на юге Украины.

В ночь на субботу во многих областях Украины объявляли воздушную тревогу. В Хмельницкой области страны звучали взрывы, а администрация Киева заявила о работе ПВО в регионе.

Вечером 9 мая взрывы прогремели в Сумской и Черниговской областях Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

