На Украине подтвердили поражение 175 объектов инфраструктуры за сутки
Подтверждено поражение 175 объектов инфраструктуры на территории Украины за прошедшие сутки, сообщили в военном медиацентре «Украина».
Накануне украинское издание «Страна» сообщало о повреждении объекта инфраструктуры в Хмельницкой области на западе и предприятия в Николаевской области на юге Украины.
В ночь на субботу во многих областях Украины объявляли воздушную тревогу. В Хмельницкой области страны звучали взрывы, а администрация Киева заявила о работе ПВО в регионе.
Вечером 9 мая взрывы прогремели в Сумской и Черниговской областях Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru