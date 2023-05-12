Украина хочет закончить конфликт с Россией к зиме

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти хотят закончить вооруженный конфликт с Россией к зиме этого года, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что Киев намерен сражаться за свои территории неограниченное количество времени. Данилов допускает и нескольких наступательных операций.

«Будет ли проведена одна или несколько операций, зависит от многих обстоятельств», - заявил Данилов.

Ранее Владимир Зеленский сказал европейским СМИ, что Украине «нужно больше времени и денег», чтобы начать контрнаступление. Доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с НСН заявил, что для контрнаступления ВСУ у Киева нет должного политического обеспечения действий, а дипломатическая часть провалена.



