Число заявлений на убежище от украинцев в ЕС достигло максимума с 2023 года

В первом полугодии 2025 года количество обращений граждан Украины за предоставлением убежища в странах Евросоюза выросло на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло рекордных с 2023 года значений. Такие данные опубликовало Европейское агентство по вопросам убежища (EUAA).

По информации ведомства, украинцы подали более 15,1 тысяч заявлений.