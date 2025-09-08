Число заявлений на убежище от украинцев в ЕС достигло максимума с 2023 года

В первом полугодии 2025 года количество обращений граждан Украины за предоставлением убежища в странах Евросоюза выросло на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло рекордных с 2023 года значений. Такие данные опубликовало Европейское агентство по вопросам убежища (EUAA).

По информации ведомства, украинцы подали более 15,1 тысяч заявлений.

В Германии призвали уравнять украинцев с беженцами из других стран

Почти половина из них пришлась на Францию, еще треть — на Польшу.

Больше всего обращений было зарегистрировано в 2022 году — свыше 28 тысяч. Тогда поток заявителей объяснялся началом конфликта, передает «Радиоточка НСН».

