Число заявлений на убежище от украинцев в ЕС достигло максимума с 2023 года
В первом полугодии 2025 года количество обращений граждан Украины за предоставлением убежища в странах Евросоюза выросло на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло рекордных с 2023 года значений. Такие данные опубликовало Европейское агентство по вопросам убежища (EUAA).
По информации ведомства, украинцы подали более 15,1 тысяч заявлений.
Почти половина из них пришлась на Францию, еще треть — на Польшу.
Больше всего обращений было зарегистрировано в 2022 году — свыше 28 тысяч. Тогда поток заявителей объяснялся началом конфликта, передает «Радиоточка НСН».
