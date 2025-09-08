В Белгородской области рабочий получил осколочное ранение при ударе дрона
8 сентября 202522:36
В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области пострадал работник предприятия в результате удара украинского дрона по стоянке. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, мужчина самостоятельно обратился за помощью в городскую больницу №2 Белгорода.
Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и осколочное ранение предплечья.
После оказания медицинской помощи пострадавшего отпустили домой на амбулаторное лечение, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росавиация назвала вынужденную посадку самолета в Подмосковье аварией
- СМИ: Запад обсуждает «воздушный щит» США для прекращения огня на Украине
- Трамп поддержал отмену награждения Тома Хэнкса в Военной академии
- В Белгородской области рабочий получил осколочное ранение при ударе дрона
- Россияне могут докупить пенсионные баллы для выхода на страховую пенсию
- Прогулки и массаж: Как правильно отдыхать от тренировок
- Почему реклама на радио эффективнее ТВ, «наружки» и интернета
- Путин наградил Герасимова орденом Мужества
- Союз потребителей допустил, что ценники на товарах иногда путают случайно
- Гордон назвала Лерчек жертвой обстоятельств и призвала к условному сроку
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru