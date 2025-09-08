В Белгородской области рабочий получил осколочное ранение при ударе дрона

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области пострадал работник предприятия в результате удара украинского дрона по стоянке. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина самостоятельно обратился за помощью в городскую больницу №2 Белгорода.

Два человека погибли в результате атак БПЛА на Белгородскую область

Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и осколочное ранение предплечья.

После оказания медицинской помощи пострадавшего отпустили домой на амбулаторное лечение, передает «Радиоточка НСН».

