В неделю необходимо делать минимум два дня отдыха от тренировок, а для более быстрого восстановления мышц стоит сходить на массаж или в бассейн. Об этом НСН рассказала глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Многие уверены, что если чаще тренироваться, то и результат будет быстрее. Однако ежедневные тренировки без пауз на восстановление могут обернуться не прогрессом, а проблемами со здоровьем, рассказала старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина «Газете.Ru». Силина согласилась с коллегой и рассказала о грамотном подходе к тренировкам.

«Во-первых, необходимо составить план тренировок: определить свои цели, например, увеличение выносливости или снижение веса. Здесь поможет персональный тренер, который с учётом общей физической формы и состояния здоровья выстроит программу. Во-вторых, стоит комбинировать виды тренировок: включайте кардио (бег, плавание), силовые тренировки (с гантелями, штангой и другим инвентарём) и растяжку — это помогает развивать разные группы мышц. В-третьих, постепенно увеличивайте физическую нагрузку по мере адаптации вашего тела. Также важно следить за техникой выполнения – это предотвращает травмы», - уточнила она.