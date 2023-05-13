В Хмельницкой области Украины прозвучали взрывы
13 мая 202305:32
Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщили в военной администрации региона.
В ночь на субботу в некоторых областях страны объявили воздушную тревогу.
«Были слышны взрывы в области», — отметили местные власти.
Ранее взрывы прозвучали в Киеве и области, администрация региона заявила о работе ПВО.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru