В Хмельницкой области Украины прозвучали взрывы

Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщили в военной администрации региона.

СМИ сообщили о взрывах в Киеве и области

В ночь на субботу в некоторых областях страны объявили воздушную тревогу.

«Были слышны взрывы в области», — отметили местные власти.

Ранее взрывы прозвучали в Киеве и области, администрация региона заявила о работе ПВО.



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ФОТО: РИА Новости
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