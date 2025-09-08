В России цены за товары или услуги часто не соответствуют заявленным, однако магазины и предприниматели не несут за это серьезной ответственности, заявил в интервью НСН председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

Депутаты Госдумы ранее подготовили законопроект о введении так называемого «честного чека». Он предполагает, что товар надо будет отдать покупателю бесплатно, если при оплате на кассе его стоимость окажется выше, чем на ценнике. Койтов подтвердил, что такая проблема есть.