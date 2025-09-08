Союз потребителей допустил, что ценники на товарах иногда путают случайно
Сегодня покупатели не идут в суд из-за «ошибок на сто рублей», поэтому отсутствие ответственности расхолаживает предпринимателей, сказал в эфире НСН Алексей Койтов.
В России цены за товары или услуги часто не соответствуют заявленным, однако магазины и предприниматели не несут за это серьезной ответственности, заявил в интервью НСН председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.
Депутаты Госдумы ранее подготовили законопроект о введении так называемого «честного чека». Он предполагает, что товар надо будет отдать покупателю бесплатно, если при оплате на кассе его стоимость окажется выше, чем на ценнике. Койтов подтвердил, что такая проблема есть.
«Подобные нарушения у нас называются нарушением права потребителя на достоверную информацию. За них есть административная ответственность, но в теории. На практике я даже не помню, когда последний раз привлекали кого-либо по этой статье, потому что это нарушение не несет угрозы жизни и здоровью. Да, потребитель может предъявить претензию, обратиться в суд, но если речь идет о каких-то десятках или сотнях рублей, крайне редкий потребитель даже претензию напишет по этому поводу, не то что пойдет в суд. Это отсутствие фактической ответственности, конечно, расхолаживает предпринимателей. Они понимают, что в случае чего просто вернут разницу между ценой на ценнике и пробитой на кассе», - сказал глава Союза потребителей.
По его словам, новый закон сможет повлиять на бизнесменов, однако «подмена цен» бывает и случайной.
«Если предприниматель будет понимать, что ему придется отдавать товар бесплатно, наверное, многие сто раз подумают, прежде чем сознательно идти на такие нарушения. Однако бывает, что это происходит случайно. В некоторых крупных магазинах порой просто не поспевают, срабатывает человеческий фактор, когда на прилавке ценник еще не заменен, а в системе он уже другой», - заключил собеседник НСН.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал усилить ответственность за навязывание в России дополнительных платных услуг, товаров и работ, отмечает «Радиоточка НСН».
