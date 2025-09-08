Россияне могут докупить пенсионные баллы для выхода на страховую пенсию

При нехватке пенсионных баллов для назначения страховой пенсии граждане могут приобрести их самостоятельно. Об этом рассказала доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур, сообщает NEWS.ru.

В 2025 году стоимость одного балла составит 60,45 тыс. рублей, максимально за год можно купить 7,8 балла на сумму около 474 тысяч рублей. По словам эксперта, приобрести стаж и баллы можно не только для себя, но и за другое лицо, за которое не вносятся страховые взносы работодателем.

Пенсионные баллы — это условные коэффициенты, которые начисляются за каждый год официальной работы с уплатой страховых взносов. Их количество зависит от уровня зарплаты и суммы перечислений в Пенсионный фонд.

Для выхода на страховую пенсию в 2025 году требуется не менее 30 пенсионных баллов и 15 лет страхового стажа. При недоборе показателей назначается социальная пенсия, которая выплачивается позже и в меньшем размере, передает «Радиоточка НСН».

