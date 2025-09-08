Трамп поддержал отмену награждения Тома Хэнкса в Военной академии

Президент США Дональд Трамп приветствовал решение Военной академии Вест-Пойнт отменить церемонию вручения награды актеру Тому Хэнксу. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

Глава государства назвал артиста «деструктивным» и «ультралевым» и заявил, что такие люди не должны получать «заветные американские награды», отмечает «Свободная пресса».

Изначально Ассоциация выпускников Вест-Пойнт планировала отметить актера за вклад в популяризацию образа американских военных и поддержку мемориальных проектов.

Церемония была назначена на 25 сентября. В числе заслуг Хэнкса назывались фильмы «Спасти рядового Райана» и «Форрест Гамп», а также помощь в сборе средств для памятников, передает «Радиоточка НСН».

