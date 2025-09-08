Росавиация назвала вынужденную посадку самолета в Подмосковье аварией

Росавиация сообщила, что вынужденная посадка легкомоторного самолета в Московской области классифицирована как авиационная авария. Инцидент произошел 8 сентября вблизи Лыткарина.

По предварительным данным, причиной стала неисправность двигателя. Самолет Tecnam P2002 Sierra RG получил серьезные повреждения. Два пилота, находившиеся на борту, не пострадали.

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Подмосковье

Ведомство уточнило, что расследование обстоятельств происшествия проведет Межгосударственный авиационный комитет совместно с Центральным межрегиональным управлением Росавиации.

Цель проверки — установить точные причины аварии и предотвратить подобные случаи в будущем, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
ТЕГИ:СамолетыРосавиация

