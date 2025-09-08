Росавиация назвала вынужденную посадку самолета в Подмосковье аварией

Путин наградил орденом Мужества начальника Генштаба Герасимова в день его 70-летия ВСУ атаковали четыре муниципалитета Белгородской области Нацсобрание Франции выразило вотум недоверия правительству Байру Первый канал проведет прямую трансляцию «Интервидения» 20 сентября «Мосфильм. Золотая коллекция» проведет киномарафон с 12 по 14 сентября