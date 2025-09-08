Росавиация назвала вынужденную посадку самолета в Подмосковье аварией
Росавиация сообщила, что вынужденная посадка легкомоторного самолета в Московской области классифицирована как авиационная авария. Инцидент произошел 8 сентября вблизи Лыткарина.
По предварительным данным, причиной стала неисправность двигателя. Самолет Tecnam P2002 Sierra RG получил серьезные повреждения. Два пилота, находившиеся на борту, не пострадали.
Ведомство уточнило, что расследование обстоятельств происшествия проведет Межгосударственный авиационный комитет совместно с Центральным межрегиональным управлением Росавиации.
Цель проверки — установить точные причины аварии и предотвратить подобные случаи в будущем, передает «Радиоточка НСН».
