Путин наградил Герасимова орденом Мужества
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова орденом Мужества. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
В указе отмечается, что генерал армии удостоен награды «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга».
Валерий Герасимов возглавляет Генеральный штаб ВС РФ с 2012 года. С января 2023 года он также является командующим Объединенной группировкой войск в зоне боевых действий на Украине.
Орден Мужества учрежден в 1994 году и вручается за проявленные при исполнении долга самоотверженность, смелость и отвагу. Им награждают как военных, так и гражданских лиц, а также посмертно, передает «Радиоточка НСН».
