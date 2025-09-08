Путин наградил Герасимова орденом Мужества

Валерий Герасимов возглавляет Генеральный штаб ВС РФ с 2012 года. С января 2023 года он также является командующим Объединенной группировкой войск в зоне боевых действий на Украине.

Орден Мужества учрежден в 1994 году и вручается за проявленные при исполнении долга самоотверженность, смелость и отвагу. Им награждают как военных, так и гражданских лиц, а также посмертно, передает «Радиоточка НСН».

