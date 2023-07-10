На Украине озвучили шаги в случае отказа НАТО от приглашения Украины

«Это однозначно потребует пересмотра стратегии», — сказала она. Отмечается, что Украина не откажется от своего евроатлантического направления, но сместит акцент со вступления в НАТО на предоставление гарантий безопасности со стороны западных стран. Так Киев хочет получить в НАТО некие гарантии, что после окончания конфликта страну примут в военный блок.

Как стало известно ранее, группа украинских союзников срочно занимается согласованием гарантий безопасности для Киева перед саммитом Североатлантического альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

