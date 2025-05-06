Средства ПВО уничтожили за ночь 105 украинских БПЛА

Более ста украинских беспилотников нейтрализовали над территорией Россией в течение прошедшей ночи. Об этом сообщает Минобороны.

«С 21.00 до 04.00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - указано в заявлении.

Ведомство уточнило, что 32 дрона ликвидировали в Брянской области, 22 – в Воронежской, 19 – над Московским регионом, десять - в Пензенской области, еще девять – в Калужской. Кроме того, шесть беспилотников сбили над Белгородской областью, по два – над Липецкой и Самарской областями, по одному - над Владимирской, Курской и Ростовской.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на Каширском шоссе в столице упали обломки БПЛА, работают экстренные службы, пишет Ura.ru.

