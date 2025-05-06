Индия испытала разработанную в стране многоцелевую подводную мину
Военно-морские силы Индии и Организация оборонных исследований и разработок успешно испытали многоцелевую подводную морскую мину, разработанную в стране. Об этом сообщило индийское министерство обороны.
«Индийские ВМС успешно провели боевую стрельбу по... ультрасовременной подводной морской мине, предназначенной для противодействия малозаметным кораблям и подводным лодкам», - заявили в ведомстве.
Устройство готово к вводу в эксплуатацию. Как отметил министр обороны Индии Раджнатх Сингх, мина повысит возможности ВМС страны «в ведении подводной войны».
Между тем ВВС Индии на границе с Пакистаном привели в состояние повышенной боевой готовности в связи с обострением после серии обстрелов со стороны пакистанских военных, пишет Ura.ru.
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