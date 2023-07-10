СМИ: в НАТО срочно согласовывают гарантии безопасности для Украины

На протяжении нескольких недель Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин обсуждали данный вопрос, как с Украиной, так и с другими союзниками по НАТО, Евросоюзу и G7. Теперь небольшая группа чиновников Запада ведет «бешеные» переговоры для завершения декларации, которая предусматривает получение бывшей советской республикой гарантий безопасности.

«По сути, это гарантия Украине, что мы еще очень долго будем оснащать их вооруженные силы, финансировать, консультировать и обучать их», – отметил собеседник издания.

Ранее в Италии заявили, что гарантии безопасности Украины — фундаментальное условие достижения мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

