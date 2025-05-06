Полянский: Россия ожидает, что США останутся активным членом ООН
Россия ожидает, что США продолжат работать как активный член ООН. Об этом заявил первый заместитель постпреда российской миссии при организации Дмитрий Полянский в беседе с РИА Новости.
«В этом заинтересованы все, включая, в первую очередь, саму Организацию Объединенных Наций», – указал дипломат.
Полянский выразил надежду, что американским властям хватит мудрости и выдержки для защиты наследия отцов-основателей ООН.
Ранее в Белом доме захотели исключить из бюджета США финансирование миротворческих миссий ООН. Сейчас Вашингтон является крупнейшим плательщиком в международной организации, американские взносы покрывают 22% ее общего регулярного бюджета, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru