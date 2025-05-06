На Урале произошел взрыв газовоздушной смеси в пятиэтажке
Взрыв газовоздушной смеси прогремел в пятиэтажном доме в поселке Буланаш Свердловской области, есть один пострадавший. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
Хлопок произошел минувшей ночью в квартире на третьем этаже в пятиэтажке по улице Строителей. Горения не возникло.
«В результате повреждены внутренние стены двух квартир, оконные проемы квартиры и подъезда», – отметили в МЧС.
Из здания эвакуировали 72 человек, включая 30 детей, 24 человека вышли самостоятельно. Один человек пострадал, его госпитализировали.
Специалисты примут решение о возвращении жильцов в квартиры, не получившие повреждения, после осмотра строительных и несущих конструкций дома.
Ранее в Москве произошел взрыв в одной из квартир многоэтажного дома на улице Генерала Тюленева, погибли два человека, пишет Ura.ru.
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