На Урале произошел взрыв газовоздушной смеси в пятиэтажке

Взрыв газовоздушной смеси прогремел в пятиэтажном доме в поселке Буланаш Свердловской области, есть один пострадавший. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Хлопок произошел минувшей ночью в квартире на третьем этаже в пятиэтажке по улице Строителей. Горения не возникло.

«В результате повреждены внутренние стены двух квартир, оконные проемы квартиры и подъезда», – отметили в МЧС.

Из здания эвакуировали 72 человек, включая 30 детей, 24 человека вышли самостоятельно. Один человек пострадал, его госпитализировали.

Специалисты примут решение о возвращении жильцов в квартиры, не получившие повреждения, после осмотра строительных и несущих конструкций дома.

Ранее в Москве произошел взрыв в одной из квартир многоэтажного дома на улице Генерала Тюленева, погибли два человека, пишет Ura.ru.

