Вологодский губернатор обвинил владельцев алкомаркетов в алкогольном терроризме

Владельцы алкомаркетов являются «триггерами и соавторами» алкогольного терроризма, считает глава Вологодской области Георгий Филимонов. Об этом он заявил в беседе с РБК.

Губернатор обвинил владельцев такого бизнеса в причастности к «алкогольному терроризму и глубокой демографической деградации» России.

«Распространение доступности алкоголя через алкомаркеты — не что иное, как содействие демографическому кризису, увеличению количества потребления и, как следствие, росту количества преступлений», - высказал мнение Филимонов.

Ранее в Вологодской области ограничили продажу спиртных напитков. В будние дни алкоголь можно купить только с 12:00 до 14:00, в выходные и праздники - с 08:00 до 23:00. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, ограничения уже дали результат, в регионе улучшились демографические показатели, пишет Ura.ru.

