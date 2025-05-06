Вологодский губернатор обвинил владельцев алкомаркетов в алкогольном терроризме
Владельцы алкомаркетов являются «триггерами и соавторами» алкогольного терроризма, считает глава Вологодской области Георгий Филимонов. Об этом он заявил в беседе с РБК.
Губернатор обвинил владельцев такого бизнеса в причастности к «алкогольному терроризму и глубокой демографической деградации» России.
«Распространение доступности алкоголя через алкомаркеты — не что иное, как содействие демографическому кризису, увеличению количества потребления и, как следствие, росту количества преступлений», - высказал мнение Филимонов.
Ранее в Вологодской области ограничили продажу спиртных напитков. В будние дни алкоголь можно купить только с 12:00 до 14:00, в выходные и праздники - с 08:00 до 23:00. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, ограничения уже дали результат, в регионе улучшились демографические показатели, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп прекратил финансирование исследований потенциально опасных вирусов
- Овечкин подарил Лукашенко джерси со своим автографом
- Над промпредприятиями Новокуйбышевска сбили три украинских БПЛА
- Вологодский губернатор обвинил владельцев алкомаркетов в алкогольном терроризме
- Индия испытала разработанную в стране многоцелевую подводную мину
- Средства ПВО уничтожили за ночь 105 украинских БПЛА
- Полянский: Россия ожидает, что США останутся активным членом ООН
- На Урале произошел взрыв газовоздушной смеси в пятиэтажке
- Госдума: Дополнительные выходные между майскими станут ударом по экономике
- Минфин США: Трамп планировал использовать сделку с Украиной для давления на Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru