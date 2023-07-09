Кулеба: Уже согласованы несколько важных решений для Украины и НАТО

«По итогам саммита наш путь в альянс точно станет короче. И это очень важный результат, о котором нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет, а мы вместе с ближайшими партнерами это сделали», — цитирует Кулебу РИА Новости.

При этом украинский министр отметил, что Киев по-прежнему так и не получил приглашения к членству в НАТО.

Ранее стало известно, что ФРГ на саммите Североатлантического альянса, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля, выступит за задержку со вступлением Украины в альянс, сообщает The Daily Telegraph.

