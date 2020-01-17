Собравшегося в отставку Гончарука освистали в Раде

Гончарук с трибуны сообщил, что ожидает скорого внесения своего заявления об отставке в парламент. Он подчеркнул, что уважает президента Владимира Зеленского и для него важно стопроцентное доверие внутри команды. Кроме того, он поблагодарил фракцию «Слуга народа».

Оппозиционные депутаты потребовали объяснений. После того как спикер Дмитрий Разумков сказал, что времени для вопросов нет, парламентарии начали свистеть и скандировать «Ганьба!» («Позор!»), свидетельствует опубликованное телеканалом ZIK видео с заседания.

Министры, однако, поддержали Гончарука. Часть депутатов аплодировала премьер-министру.

Гончарук объявил о намерении уйти в отставку 17 января в связи со скандалом, разразившимся из-за публикации в интернете аудиозаписи с заседания правительства. На нем человек с голосом, похожим на голос Гончарука, называет себя профаном в экономике и нелицеприятно высказывается о Зеленском.

Гончарук заявил, что фрагменты заседания были смонтированы. В офисе Зеленского получили заявление премьера об отставке. Глава государства потребовал от правоохранителей за две недели найти тех, кто записывал разговоры, и обеспечить конфиденциальность в дальнейшем.

