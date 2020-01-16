«Примитивный» Зеленский: СМИ опубликовали запись с совещания «профана» Гончарука

В Сети появилась аудиозапись совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарук с министром финансов страны Оксаной Маркаровой и замглавой Нацбанка Екатериной Рожковой, утверждают украинские СМИ. Голоса на записи, сделанной ещё 16 декабря, якобы похожи на голоса Гончарука, Маркаровой и Рожковой, говорится в публикациях.

Запись появилась на Youtube-канале «Как обмануть президента». Один из участников совещания – предположительно, Гончарук, объясняет собеседникам, как «просвещать» президента Владимира Зеленского по вопросу укрепления гривны.

Голос говорит, что «у Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов». Президент видит, что при неправильном платежном балансе гривна укрепляется. Тот, кого СМИ идентифицировали как Гончарука, предлагает отвлечь президента от мнений о спекуляциях на облигациях и объяснить, что гривна укрепилась благодаря приходу «сильного президента».

«У него нету в голове этого. Надо показывать и надо, чтобы выглядело очень реалистично, будем говорить», - приводит фразу из записи разговора РЕН ТВ.

При этом себя человек с голосом Гончарука называет «полным профаном в экономике», потому что он юрист по образованию.

На сайте украинского правительства между тем появилось заявление, что там не располагают информацией о подлинности записи.

