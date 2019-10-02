Меркель отказала России в снятии санкций за формулу Штайнмайера
Условий для снятия санкций с Российской Федерации пока нет, однако обстоятельства позволяют провести встречу «нормандской четверки». С таким заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Как передаёт ТАСС, таким образом глава исполнительной власти ФРГ прокомментировала договоренности контактной группы по Донбассу.
Меркель уточнила, что нормандский саммит пройдет в Париже, точная дата пока не определена. Правительство Германии ранее приветствовало достижение договоренностей по так называемой «формуле Штайнмайера».
Накануне о её согласовании всеми сторонами сообщил полномочный представитель России Борис Грызлов по итогам заседания Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.
Между тем, по оценке ряда экспертов, Киев, скорее сего, не будет выполнять положения, обозначенные в документе, пишут «Дни.ру». Подписывая «формулу Штайнмайера» президент Украины Владимир Зеленский хочет выбить кредиты и другие экономические преференции у Запада. Политолог Семен Уралов отмечает, что Зеленский одобрил документ вскоре после встречи с президентом США Дональдом Трампом.
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