Меркель отказала России в снятии санкций за формулу Штайнмайера

Условий для снятия санкций с Российской Федерации пока нет, однако обстоятельства позволяют провести встречу «нормандской четверки». С таким заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Как передаёт ТАСС, таким образом глава исполнительной власти ФРГ прокомментировала договоренности контактной группы по Донбассу.

Меркель уточнила, что нормандский саммит пройдет в Париже, точная дата пока не определена. Правительство Германии ранее приветствовало достижение договоренностей по так называемой «формуле Штайнмайера».