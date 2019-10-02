На Украине опубликовано письмо с подписанной формулой Штайнмайера

В Киеве обнародовали письмо о согласовании, так называемой, формулы Штайнмайера, которое подписал представитель Украины в контактной группе по урегулированию на востоке страны Леонид Кучма. Фотокопию документа, написанного на имя спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика опубликовала в соцсетях пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер.

В тексте, в частности, подтверждено, что «украинская сторона принимает текст формулы», согласованной советниками лидеров Украины, Германии, Франции и России 11 сентября 2019 года. Ранее о том же заявил президент Украины Владимир Зеленский, отмечает RT.

Формула Штайнмайера предполагает организацию выборов в самопровозглашённых ДНР и ЛНР по украинским законам. В случае, если представители ОБСЕ признают голосование легитимным, в силу вступит закон об особом статусе Донбасса. Формула носит имя президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным фактом подписание Украиной этого документа. Как сообщает Москва 24, представитель Кремля напомнил, что эта формула была принята всеми членами нормандской четверки, включая Украину, ещё несколько лет назад. Песков выразил надежду на воплощение в жизнь Минских договоренностей.

