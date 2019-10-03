Уступка. Как восприняли на Украине «формулу Штайнмайера»?
Первый президент Украины и политолог оценили последствия подписания документа для Киева.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал уступкой Киеву «формулу Штайнмайера», предполагающую проведение выборов в непризнанных республиках и закрепление за ними особого статуса. Об этом он заявил в эфире Первого канала.
По его словам, изначальный текст минских соглашений предполагал сначала введение закона об особом статусе, а после проведение выборов в Донбассе. Однако бывший на тот момент президентом Украины Пётр Порошенко заявил, что не может предоставлять особый статус, не зная результатов выборов. Тогда и была предложена компромиссная формулировка, автором которой выступил Франк-Вальтер Штайнмайер.
Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в интервью НСН заявил о том, что многие жители страны задаются вопросом относительно того, как именно будут проходить выборы в Донбассе. Он посоветовал действующему главе государства Владимиру Зеленскому не утаивать от общественности свои козыри, иначе само подписание формулы будет воспринято как капитуляция.
«На Украине есть разные политические силы: умеренные, национал-патриоты, радикалы. Конечно, у многих возникает простой вопрос, на который трудно ответить однозначно: как провести выборы на территории, где нет украинской власти? Там нет украинских партий, СМИ и законов. Согласно минским договоренностям, провести выборы надо по законам Украины. Если бы у Зеленского и его команды были чёткие и ясные ответы пошаговые, конечно, тогда бы общество успокоилось. Мое мнение: любой шаг к миру надо рассматривать и решать, потому что, каким бы он ни был — это не война, не кровь и не смерть, а, всё же, достижение какого-то консенсуса с точки зрения установления там порядка», — заметил Кравчук.
Стоит отметить, что в Киеве уже подписание «формулы Штайнмайера» вызвало ряд протестов. СМИ сообщают, что около двух тысяч человек вышли на митинг к зданию администрации президента в украинской столице с требованием отказаться от исполнения документа. Не менее решительно настроен и бывший украинский лидер Пётр Порошенко. Сразу после подписания он заявил, что расценивает этот шаг как приближение отмены антироссийских санкций и легитимизацию потери Украиной Крыма и Донбасса. Экс-президент также заявил, что он и его партия будут делать все возможное, чтобы противостоять этому процессу.
Бывший лидер страны лишь пытается вернуться в политику, продолжая поддерживать военную риторику, заявил на это в эфире НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
«Давайте теперь ещё вспомним Юлию Тимошенко, которая тоже выступила против “формулы Штайнмайера”. В нынешний момент и для Тимошенко, и для Порошенко критика формулы — это козырь. Они пытаются на волне антироссийской риторики вернуться в политику», — заявил политолог.
При этом успех Зеленского в мирном урегулировании конфликта в Донбассе, по его словам, зависит от того, сможет ли он убедить другие партии в необходимости менять конституцию страны и выполнять требования «формулы Штайнмайера». Шансы на это, по оценке политолога, довольно высоки.
Добавим, сам Владимир Зеленский выступил с объяснением, что означает для страны подписание «формулы Штайнмайера». Как сообщается на официальном сайте украинского лидера, закон об особом статусе Донбасса начнет действовать на постоянной основе при условии, что местные выборы в ЛНР и ДНР будут проведены в соответствии с конституцией Украины и украинским законодательством. Кроме того, это произойдёт только после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов. «Это означает, что никаких выборов под дулами пулеметов не будет, и быть не может», — заключил украинский президент.
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