Уступка. Как восприняли на Украине «формулу Штайнмайера»?

«На Украине есть разные политические силы: умеренные, национал-патриоты, радикалы. Конечно, у многих возникает простой вопрос, на который трудно ответить однозначно: как провести выборы на территории, где нет украинской власти? Там нет украинских партий, СМИ и законов. Согласно минским договоренностям, провести выборы надо по законам Украины. Если бы у Зеленского и его команды были чёткие и ясные ответы пошаговые, конечно, тогда бы общество успокоилось. Мое мнение: любой шаг к миру надо рассматривать и решать, потому что, каким бы он ни был — это не война, не кровь и не смерть, а, всё же, достижение какого-то консенсуса с точки зрения установления там порядка», — заметил Кравчук.

Стоит отметить, что в Киеве уже подписание «формулы Штайнмайера» вызвало ряд протестов. СМИ сообщают, что около двух тысяч человек вышли на митинг к зданию администрации президента в украинской столице с требованием отказаться от исполнения документа. Не менее решительно настроен и бывший украинский лидер Пётр Порошенко. Сразу после подписания он заявил, что расценивает этот шаг как приближение отмены антироссийских санкций и легитимизацию потери Украиной Крыма и Донбасса. Экс-президент также заявил, что он и его партия будут делать все возможное, чтобы противостоять этому процессу.

Бывший лидер страны лишь пытается вернуться в политику, продолжая поддерживать военную риторику, заявил на это в эфире НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Давайте теперь ещё вспомним Юлию Тимошенко, которая тоже выступила против “формулы Штайнмайера”. В нынешний момент и для Тимошенко, и для Порошенко критика формулы — это козырь. Они пытаются на волне антироссийской риторики вернуться в политику», — заявил политолог.

При этом успех Зеленского в мирном урегулировании конфликта в Донбассе, по его словам, зависит от того, сможет ли он убедить другие партии в необходимости менять конституцию страны и выполнять требования «формулы Штайнмайера». Шансы на это, по оценке политолога, довольно высоки.