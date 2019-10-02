Зеленский на тайной встрече в Раде очертил «красные линии» формулы Штайнмайера

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытую встречу с лидерами фракций в Верховной раде для прояснения ситуации с согласованием Киевом, так называемой, формулы Штайнмайера. Об этом сообщил руководитель фракции президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, оглашать детали пока нельзя, хотя ни о каком «поражении» речи не идёт. Он также подчеркнул, что концепции нового закона об особом статусе Донбасса пока не существует, передает RT.

В свою очередь глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что для проведения переговоров в «нормандском формате» Украина ставит свои условия. Это, в частности, продолжение освобождения удерживаемых граждан, а также разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе. По словам Яременко, все эти «красные линии» Зеленский обозначил на встрече в Раде.

Ранее стало известно, что участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера» по урегулированию ситуации в Донбассе. Как отмечает РИА ФАН, главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник в совместном заявлении подчеркнули, что тем самым Киев признал особое право народа Донбасса на самоопределение.

Лидеры ДНР и ЛНР также призвали президента Украины не диктовать им условия. Они подчеркнули, что результатом переговоров в Минске должно стать полное самоуправление самопровозглашённых республик. Как отметили Пушилин и Пасечкник, не Киеву решать, когда в Донбассе состоятся выборы - никакого контроля над границей украинский режим не получит.

