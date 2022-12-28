На Украине назвали число поврежденных объектов критической инфраструктуры

702 объекта критической инфраструктуры были повреждены на Украине с момента начала российской спецоперации, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление первого замглавы МВД Евгения Енина.

На Украине заявили о разработке системы поставок электричества из Евросоюза

По его словам, по большей части речь идет о газопровододах и электроподстанциях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране без электричества оставались около 9 млн человек. Однако количество и продолжительность отключений сокращается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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