На Украине назвали число поврежденных объектов критической инфраструктуры
702 объекта критической инфраструктуры были повреждены на Украине с момента начала российской спецоперации, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление первого замглавы МВД Евгения Енина.
По его словам, по большей части речь идет о газопровододах и электроподстанциях.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране без электричества оставались около 9 млн человек. Однако количество и продолжительность отключений сокращается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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