Винницкий суд приговорил рэпера Мишу Маваши к восьми годам тюрьмы

Винницкий городской суд заочно вынес приговор российскому рэперу Мише Маваши (настоящее имя — Михаил Ниц), признав его виновным в финансировании вооруженных формирований, участвующих в военной операции против Украины.

Музыканту назначено восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ заочно предъявила обвинения Кадырову

По данным следствия, артист через интернет собирал пожертвования от граждан России, направляя средства на поддержку военных. Суд отметил, что обвиняемый был уведомлен о процессе, однако ни на одно заседание не явился.

Маваши с 2022 года занимается публичной деятельностью, связанной с помощью российским военнослужащим и добровольцам, передает «Радиоточка НСН».

