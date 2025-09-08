Винницкий суд приговорил рэпера Мишу Маваши к восьми годам тюрьмы

По данным следствия, артист через интернет собирал пожертвования от граждан России, направляя средства на поддержку военных. Суд отметил, что обвиняемый был уведомлен о процессе, однако ни на одно заседание не явился.

Маваши с 2022 года занимается публичной деятельностью, связанной с помощью российским военнослужащим и добровольцам, передает «Радиоточка НСН».

